عن توسع حلف «الناتو» - فهد المضحكي

2022/05/28 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي مرت ثمانية عقود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ومازالت أوروبا معتمدة على أمريكا بشكل كلي، مع ذلك، يحتفي المسؤولون الأمريكيون بالطلب المتوقع من جانب فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».



وبحسب وجهة النظر الأمريكية، يطرح انضمام هذين البلدين باعتباره عاملاً معززًا لقوة الحلف.



لكن الولايات المتحدة - كما تدعي - بمفردها أو بالاشتراك مع حلفائها الـ29 بالناتو من شأنها أن تهزم موسكو في أ ......





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