القرآن محاولة لقراءة مغايرة 61 - ضياء الشكرجي

2022/05/28 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي وَلا تَقولوا لِمَن يُّقتَلُ في سَبيلِ اللهِ أَمواتٌ بَل أَحياءٌ وَّلاكِن لّا تَشعُرونَ (154)إذن من متطلبات الصبر ألا يقال عمن يقتل في حرب ضد «الَّذينَ كَفَروا» أي غير المسلمين، سواء كانت دفاعية أو هجومية أو استباقية، أي دفاع سابق للهجوم ضد عدوان محتمل، ألا يقال عن القتلى في مثل هذه الحروب (المقدسة) بأنهم أموات أو قتلى، بل هم شهداء، أحياء عند ربهم يرزقون ولكنكم أيها المسلمون لا تشعرون بحياتهم، ......





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