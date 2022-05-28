جواد: نرحب باي مبادرة “داخلية او خارجية” لحل مشاكل العملية السياسية

2022/05/28 | 13:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رحب عضو تيار الحكمة الوطني، حيدر الملا جواد، اليوم السبت، بأي مبادرة سواء كانت داخلية او خارجية لحل مشاكل العملية السياسية.وقال جواد، لوكالة ايرث نيوز، إن “مايجري في العملية السياسية من مشاكل كثيرة يحتاج لها حلول جذرية وواقعية، اليوم نحن داعمين لاي مبادرة سواء داخلية او خارجية الداخلية مرحب بها بشكل كبير […]

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