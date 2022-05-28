هيئة البورصات الأمريكية تطلب توضيحات من ماسك حول تويتر

2022/05/28 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجمعة أنها طلبت من إيلون ماسك تقديم إيضاحات حول أسباب تأخره في الإبلاغ عن شرائه ملايين الأسهم في تويتر، في أحدث الأسئلة المتعلقة بمحاولته المضطربة شراء المنصة.

وأصبح ماسك مساهماً رئيسياً في تويتر بعد شرائه 73.5 مليون سهم أوائل إبريل/نيسان، وبعد نحو أسبوعين تقدم بعرض للاستحواذ على المنصة، تبع ذلك توقيعه صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً، لكنه ومنذ ذلك الحين أعطى إشارات متضاربة حول مدى التزامه بهذه الصفقة وطلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من ماسك في رسالة شرح سبب عدم كشفه عن زيادة حصته في تويتر خلال مدة العشرة أيام المطلوبة، خاصة إذا كان يخطط لشراء الشركة.

وقالت الهيئة في رسالتها إلى ماسك والمؤرخة في إبريل/نيسان: يجب أن يتناول ردك من بين أمور أخرى تصريحاتك العامة الأخيرة على منصة تويتر حول تويتر، بما في ذلك تلك التي تتساءل عما إذا كان تويتر يلتزم بصرامة بمبادئ حرية التعبير ويستخدم رئيس شركة تيسلا منصة تويتر بشكل منتظم لإطلاق تغريدات مثيرة للجدل تتعلق بقضايا أو شخصيات عامة، وأحياناً مجرد ملاحظات مزاجية.

وقد خاض مواجهات سابقاً مع سلطة البورصات الفيدرالية التي اتخذت إجراءات صارمة بحقه لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة مزعومة عام 2018 لجعل تيسلا شركة خاصة باءت بالفشل ويواجه ماسك أيضاً دعوى قضائية رفعت ضده هذا الأسبوع تتهمه بخفض سعر سهم تويتر من أجل فتح كوة لنفسه للهروب من عرض الشراء الذي قدمه، أو خلق مساحة للتفاوض على خفض السعر.(أ ف ب)

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