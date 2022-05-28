2022/05/28 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السوداني

أكدت مديرية بيئة ميسان، اليوم السبت، أن أغلب المناطق المؤمنة من خطر الاشعاعات في المحافظة كانت زراعية ويمكن العودة إليها واستغلالها بمختلف المجالات.

وقال مدير بيئة ميسان، باسم محمد حبين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة ميسان خالية من التلوث الاشعاعي باليورانيوم المنضب حسب ما أعلنه الفريق الوطني العراقي ولجنة الأمر الديواني ووزارة البيئة في وقت سابق"، مؤكداً أن "كل الأماكن التي خضعت للتقييم من لجنة الأمر الديواني أصبحت آمنة ومؤمنة من خطر الاشعاعات باليورانيوم المنضب".

وأضاف أن "جميع هذه الأماكن يمكن استغلالها من قبل الأهالي في مختلف المجالات، خاصة وأن أغلبها كانت مناطق زراعية ويمكن العودة إليها".

وأكد أن "مديرية بيئة ميسان تواصل عملها في متابعه الوضع البيئي في المحافظة من خلال فرقها الجوالة ومتابعة جميع النشاطات وإجراءات الفحص الموضوعي على المعامل والشركات النفطية العاملة في المحافظة".

وأعلنت محافظة ميسان، الاثنين (23/أيار/2022)، إغلاق ملف الملوثات الاشعاعية وخلو المحافظة منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيئة ميسان تعلق على إمكانية استثمار الأراضي المؤمنة من الاشعاعات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيئة ميسان تعلق على إمكانية استثمار الأراضي المؤمنة من الاشعاعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).