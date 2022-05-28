قيادي بالقانون: اخطاء الحكومة تقود العراق الى اخطر ازمة مجتمعية في تاريخه

2022/05/28 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام الكريطي، السبت، أن اخطاء حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي تقود العراق الى اخطر ازمة مجتمعية في تاريخه.وقال الكريطي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حكومة الكاظمي تتميز بانها صاحبة سلسلة طويلة من الاخطاء ربما هي الاكبر والاخطربعد 2003 سواء على الصعيد الامني او الاقتصادي وحتى […]

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