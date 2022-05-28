الليرة اللبنانية ترتفع بشكل هائل أمام الدولار بعد انهيارات قياسية

2022/05/28 | 13:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد أن سجلت “انهيارات قياسية” خلال الأيام الماضية، ارتفعت قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق السوداء الموازية، غداة قرار لمصرف لبنان.ويأتي ذلك بعد أن أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بيانا توجه فيه إلى جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات، الذين يريدون تحويلها الى الدولار الأمريكي، أعلن عبره أنه “وبناء […]

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