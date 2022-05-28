الدفاع المدني ينقذ رجلاً خمسينياً سقط داخل حفرة في صلاح الدين

2022/05/28 | 13:42 - المصدر: وكالة خبر

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نجحت فرق إنقاذ الدفاع المدني من إخراج رجل في العقد الخامس من العمر سقط داخل حفرة بعمق 7 أمتار في قضاء الدور المنطقة الشرقية بمحافظة صلاح الدين.

حيث استخدمت فرق إنقاذ الدفاع المدني الحبال ونصبت السلالم الخارجية حتى تمكنت من رفع الرجل المصاب بكسور نتيجة شدة الاصطدام بأرض الحفرة عند السقوط مع حرص فرق إنقاذ الدفاع المدني على إتمام عملهم بنجاح من خلال تأمين نقل المصاب إلى مستشفى الدور العام لاستكمال العلاج.

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