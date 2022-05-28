النجف.. العثور على جثة إمرأة أربعينية عليها آثار اطلاق نار

2022/05/28 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عثرت القوات الامنية، اليوم السبت، على جثة إمرأة مجهولة الهوية مرمية في أحد شوارع النجف.

وأبلغ مصدر أمني وكالة (بغداد اليوم) أن "مفارز الشرطة تمكنت من العثور على جثة امرأة بالأربعين مرمية في احد الشوارع بمحافظة النجف".

وأضاف أن "الشرطة المحلية تحاول معرفة هوية الجثة لغرض الوصول لذويها"، مبينا انه "لغاية الان لاتعرف اي تفاصيل اخرى والتحقيق متواصل للوصول للحقيقة".

واوضح المصدر أن "الجثة وجدت عليها اثار اطلاق نار في منطقة الصدر".

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