مشروب أحمر دافئ “يخفض” ضغط الدم مثل الأدوية!

2022/05/28 | 13:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعد ارتفاع ضغط الدم مقدمة للإصابة بأمراض القلب، لذا من الضروري السيطرة عليه.ويوفر النظام الغذائي وسيلة فعالة لخفض ضغط الدم المرتفع.وتبين أن تناول مشروب أحمر دافئ يسبب انخفاضات مماثلة لتلك الخاصة بأدوية ضغط الدم.ويعرف باسم شاي الكركديه، أو الشاي الحامض، والذي يأتي من نبات كثيف سنوي في عائلة Malvaceae.ويزرع […]

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