بدء خطة الانتشار الامني في “شيخ بابا” بديالى

2022/05/28 | 13:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، السبت، ببدء تطبيق خطة الانتشار الامني في حوض شيخ بابا اقصى شمال شرق ديالى.

وقال المصدر ان” القوات الامنية بدأت فعليا بتطبيق خطة الانتشار الجديدة في حوض شيخ بابا اقصى شمال شرق ديالى والتي تضم 9 قرى مترامية الاطراف وبساتين ومزارع تصل مساحتها الى اكثر من 15 الف دونم في اطار مساعي القوات الامنية منع تكرار مجزرة قرية الاصلاح قبل 4 أيام”.

واضا المصدر،ان “خطة الانتشار والتي اعتمدت 3 خطوات ابرزها الاستعانة بالكاميرات في تغطية المنحدرات والتلال العالية القريبة من القرى والتي استغلها قناصة داعش الارهابي اكثر من مرة في مهاجمة الأهالي”، لافتا الى أن “الخطة ستكون باشراف مباشر من العمليات المشتركة في تعزيز امن المناطق بالتعاون مع عشائر القرى”.

وكانت قرية الاصلاح تعرضت قبل 4 ايام الى هجوم ارهابي ادى الى استشهاد واصابة 14 شخص اغلبهم من المدنيين.

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