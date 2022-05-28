الشرطة الإيرانية تقمع تظاهرة احتجاجية على كارثة المبنى

2022/05/28 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت الشرطة الإيرانية الغاز المسيل للدموع وأطلقت عيارات تحذيرية لتفريق تظاهرة احتجاج في جنوب غرب البلاد بعد انهيار مبنى تسبّب بمقتل 28 شخصا، كما ذكرت وسائل إعلام محلية السبت.

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