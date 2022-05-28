2022/05/28 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم السبت.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بـ 381 الف دينار، وسعر شراء 377 الفاً، فيما بلغت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 380 الف دينار للمثقال الواحد.

وكان سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً طفيفاً أيضاً عند 341 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 337 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و350 الف دينار.



وفقا لشفق نيوز.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب تنخفض في الأسواق العراقية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الذهب تنخفض في الأسواق العراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).