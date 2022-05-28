2022/05/28 | 14:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: trAP7O_bYvQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو بالتيار الصدري: بعض المدونين الولائيين غير راضين على تمرير "قانون تجريم التطبيع") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو بالتيار الصدري: بعض المدونين الولائيين غير راضين على تمرير "قانون تجريم التطبيع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).