2022/05/28 | 14:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأمين نقل المصاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني ينقذ رجلاً خمسينياً من حفرة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني ينقذ رجلاً خمسينياً من حفرة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).