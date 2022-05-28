التربية تعيد نشر جدول امتحانات الثالث المتوسط النهائية

2022/05/28 | 14:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعادت وزارة التربية، اليوم السبت، نشر جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط والتي من المقرر أن تبدأ يوم غد الأحد.وتضمن الجدول الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع) موعد بدء الامتحان الذي سيكون في الساعة صباحاً .

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