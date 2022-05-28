العلاقات النيابية تعتبر ردود الافعال الدولية حول قانون تجريم التطبيع تدخلا سافرا في شؤون العراق

2022/05/28 | 14:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عامر الفائز، اليوم السبت، ردود الافعال الدولية حول قانون تجريم التطبيع تدخلا سافرا في شؤون العراق.وقال الفائز لوكالة ايرث نيوز، إن “هناك ردود افعال سلبية كثيرة صدرت من الولايات المتحدة الامريكية وبيانها واضح وكان منزعجين من صدور هذا القانون وكذلك الاوربيين فإذا هم منزعجون لانها صنيعتهم، الا […]

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