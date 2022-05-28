مصرع واصابة 11 شخص باحادث سير مروع في كربلاء

2022/05/28 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 7 اشخاص مصرعهم اليوم السبت، فيما

اصيب 4 اخرين بحادث سير في محافظة

كربلاء.

وقال مصدر امني، ان “حادث مروري مروع

وقع على الطريق الرابط بين قضاء عين

التمر ومركز محافظة كربلاء ادى الى وفاة

سبعة اشخاص

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