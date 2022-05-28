2022/05/28 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تنشر جدول الامتحانات النهائية للثالث المتوسط (وثيقة)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنشر جدول الامتحانات النهائية للثالث المتوسط (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنشر جدول الامتحانات النهائية للثالث المتوسط (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).