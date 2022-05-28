ائتلاف المالكي: اخطاء الحكومة تقود العراق الى اخطر ازمة مجتمعية في تاريخه

2022/05/28 | 14:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام الكريطي، السبت، أن اخطاء حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي تقود العراق الى اخطر ازمة مجتمعية في تاريخه.

وقال الكريطي ان” حكومة الكاظمي تتميز بانها صاحبة سلسلة طويلة من الاخطاء ربما هي الاكبر والاخطربعد 2003 سواء على الصعيد الامني او الاقتصادي وحتى السياسي”.

واضاف الكريطي،ان “رفع الدولار وترك الاسواق دون رقابة قادت الى ارتفاع بنسبة 10% في معدلات الفقر رافقه ارتفاع في البطالة ما ادى الى تصاعد وتيرة الطلاق والجرائم كتداعيات لما يحدث في المجتمع بسبب الاهتزازات الكبيرة للفقر وحمى الاسعار”.

واشار الى ان “اخطاء حكومة الكاظمي تقود العراق حاليا الى اخطر ازمة مجتمعية في تاريخه بسبب ضعف اجراءاتها حيال معالجة الاوضاع الاقتصادية رغم وفرة الاموال في الاشهر الماضية من تصاعد اسعار النفط العالمي”.

وتابع، أنه “بدلا من اسعاف اقتصاد البلاد من خلال ستراتجية لمعالجة الازمات يتم هدر ترليونات في قانون الامن الغذائي الذي عليه شبهات وضبابية كبيرة ونعتقد بانه قانون لفائدة احزاب وقوى محددة وليس قانون لمنفعة 40 مليون عراقي”.

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