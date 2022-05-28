2022/05/28 | 14:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يدعو البرلمان إلى إقرار قانون الأمن الغذائي

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