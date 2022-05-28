2022/05/28 | 14:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قابلوا “Pebbles”.هي تحب أخذ حمام شمس، وأكل طعام القطط والبيتزا، والاستماع إلى موسيقى “كونتري“، أما الموسيقيون المفضلون لديها فهم كونواي تويتي ودوايت يوكام.تبلغ “Pebbles” 22 عامًا، وهي أكبر كلب معمّر في العالم، يوازي عمراها 154 عامًا من عمر الإنسان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم يوازي عمرها بالسنوات البشرية؟ قابلوا أكبر كلب معمّر في العالم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم يوازي عمرها بالسنوات البشرية؟ قابلوا أكبر كلب معمّر في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).