السيد الصدر يدعو مجلس النواب إلى إقرار قانون الأمن الغذائي

2022/05/28 | 14:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

دعا زعيم التيار الصدري السيد الصدر، اليوم السبت، مجلس النواب إلى إقرار قانون الأمن الغذائي.

وقال السيد الصدر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : "بعد أن منَّ الله علينا بإقرار قانون (تجريم التطبيع) صار لزاماً على مجلس النواب المحترم إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة ،إلا وهو (قانون الأمن الغذائي) ومن دون مزايدات حزبية وطائفية أو قومية وابعاده عن شبح الفاسدين، فأملنا بالله وبكم وبالبرلمان العراقي الذي أثبت قدرته على الإقرار بالرغم من عقبات الأحزاب وعرقلات الدعاوى القضائية لقوانين نافعة ،وأخص منهم تحالف إنقاذ وطن والكتل الوطنية الأخرى".

وأضاف: "فاليوم جميعكم يجب أن يكون مطلعاً على معاناة الشعب ومتطلباته ،فتوكلوا على الله ومن توكل عليه لم يخب".

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