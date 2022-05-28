إيران: الغرب يمارس ازدواجية بشعة بشأن الحرية وحقوق الإنسان 

2022/05/28 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، السبت، أن الغرب يمارس ازدواجية بشعة بشأن الحرية وحقوق الإنسان ويستغلهما لأغراض سياسية.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن بهادري جهرمي قوله في تعليق له: إن استغلال الدول الغربية هذه القضايا وفي مجال الرياضة أيضاً لأغراض سياسية بات ظاهرة بشكل كبير مؤخراً لافتاً إلى أنه […]

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