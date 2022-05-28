ما هي خطط العراق لاستثمار الفائض المالي من مبيعات النفط؟

2022/05/28 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير المالية العراقي علي عبد

الأمير علاوي أن بوصلة الاقتصاد

العراقي تتجه نحو التنمية بخطوات

مدروسة بعد أن حققت مبيعات النفط فائضاً

مالياً، وأشار إلى أن، "العراق سيكون له

فائض من فارق بيع النفط بحد

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