"باب الحوار مفتوح".. السامرائي يبحث مع المالكي إنهاء حالة الإنسداد السياسي

2022/05/28 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس تحالف عزم مثنى عبد الصمد برئيس دولة القانون السيد نوري المالكي، اليوم السبت، وبحث معه التطورات الاخيرة للمشهد السياسي وسبل ايجاد الحول التي تسهم في انهاء كل الخلافات السياسية.

وشدد السامرائي حسب بيان لتحالف عزم تلقته (بغداد اليوم)، على "اهمية الانفتاح مع كل الأطراف والعمل المشترك من اجل انهاء حالة الانسداد السياسي، مشيرا إلى ان باب الحوار مفتوحا مع الاطراف كافة".

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