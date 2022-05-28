زاخاروفا: محاولات السفراء الأمريكيين لعرقلة صوت وسائل الإعلام الروسية هي “ديكتاتورية الليبرانية”

2022/05/28 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، محاولات واشنطن، عبر سفرائها في مختلف الدول، لعرقلة وصول صوت الإعلام الروسي إلى هناك بـ “دكتاتورية الليبرالية”.

وكتبت زاخاروفا، اليوم السبت، في صفحتها على “التلغرام” أنه ظهرت لدى السفراء الأمريكيين في الدول المعتمدين فيها “متعة جديدة”، فهم يطالبون “بشكل هستيري” تلك الدول بعرقلة عمل الإعلام الروسي فيها”.

وأضافت: “ها هي في كل مجدها – دكتاتورية الليبرالية”.

المصدر: تاس

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