أوكرانيا تعترف بالهزيمة .. والجيش الروسي يسيطر

2022/05/28 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الروسي، السبت، السيطرة على بلدة ليمان الأوكرانية، الواقعة في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا.ونقلت وكالة «إنترفاكس» في وقت سابق عن أفراد في القوات الانفصالية في دونيتسك قولهم، إنهم «حرروا وسيطروا بشكل كامل على 220 بلدة، من بينها ليمان، وذلك بدعم من نيران القوات الروسية».وتتقدم القوات الروسية بسرعة أكبر بكثير شرقي أوكرانيا مما كانت عليه في الأسابيع السابقة، بمساعدة الانتشار المكثف لقوات المدفعية والقوات الجوية.واعترفت أوكرانيا بأنها قد تضطر للانسحاب من آخر جيب للمقاومة في لوغانسك، لتجنّب الأسر، مع التقدم السريع الذي تحققه القوات الروسية في الشرق، في تغيير كبير لتطورات الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر.وربما يُقرب الانسحاب الأوكراني الرئيس فلاديمير بوتين من هدفه المعلن المتمثل في السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا بالكامل.وحققت القوات الروسية مكاسب ميدانية في المنطقتين اللتين تكوّنان معاً حوض دونباس، بينما قصفت مدناً وبلدات وحوّلتها إلى أنقاض.وقال سيرهي جايداي، حاكم منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا، إن القوات الروسية دخلت سيفيرودونتسك؛ أكبر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية، بعد محاولة مستمرة منذ أيام لمحاصرة القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك التي قال جايداي سابقاً إن 90% من مبانيها تعرضت للدمار.وقال جايداي على تيليغرام: «لن يتمكن الروس من السيطرة على منطقة لوغانسك في الأيام المقبلة، كما توقع المحللون»، في إشارة إلى سيفيرودونتسك وليسيتشانسك الواقعة على الجانب الآخر من نهر سفريسكي دونيتس.وأضاف: «سيكون لدينا ما يكفي من القوة والموارد للدفاع عن أنفسنا.ولكن من الممكن أن نتراجع حتى نتجنّب تطويقنا».وقال وكلاء موسكو الانفصاليون إنهم يسيطرون الآن على ليمان، وهي مركز رئيسي للسكك الحديدية إلى الغرب من سيفيرودونتسك.وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا سيطرت على معظم المدينة، لكنهم أضافوا أن القوات الأوكرانية تعرقل التقدم إلى سلوفيانسك، وهي مدينة تبعد نصف ساعة بالسيارة عن ليمان صوب الجنوب الغربي.وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تحمي أراضيها «بقدر ما تسمح به مواردنا الدفاعية الحالية».

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