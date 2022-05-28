السامرائي والمالكي: ضرورة ايجاد حلول تسهم في انهاء كل الخلافات السياسية

2022/05/28 | 14:54 - المصدر: وكالة خبر

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التقى رئيس تحالف عزم النائب مثنى عبد الصمد برئيس دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، وبحث الجانبان التطورات الاخيرة للمشهد السياسي وسبل ايجاد الحول التي تسهم في انهاء كل الخلافات السياسية.

وشدد السامرائي على اهمية الانفتاح مع كل الأطراف والعمل المشترك من اجل انهاء حالة الانسداد السياسي، مشيرا إلى ان باب الحوار مفتوحا مع الاطراف كافة.

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