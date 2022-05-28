2022/05/28 | 15:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Mj5whWQtx5U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | مهرجان مانجا للاطفال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | مهرجان مانجا للاطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).