حدث بيئي قد يقلل بشكل حاد من أحد أكبر منتجي الأكسجين في العالم!

2022/05/28 | 15:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت دراسة جديدة إلى أن الكائنات الحية الدقيقة العائمة التي تزود عالمنا بما يصل إلى خُمس كمية الأكسجين الموجودة به ستكون في حالة ضغوط شديدة مع تحمض محيطاتنا.وسيتم حرمان المخلوقات، التي تسمى الدياتومات، من كتل بناء السيليكا التي تحتاجها لبناء أصدافها الواقية، والتي تأتي في جميع أنواع أشكال الأوبالين المبهرة.ووجد الباحثون […]

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