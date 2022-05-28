شنغهاي تسمح للشركات بفتح أبوابها من جديد

2022/05/28 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدمت مدينة شنغهاي الصينية بشكل أكبر نحو إعادة الافتتاح التدريجي بعد شهرين من الإغلاق بسبب كوفيد-19، في الوقت الذي احتفظت فيه العاصمة بكين بالقيود التي قلصت الحركة بشكل كبير حتى مع انخفاض أعداد الإصابات.



وتهدف شنغهاي بشكل أساسي إلى إنهاء إغلاقها اعتباراً من يوم الأربعاء وقد سُمح لعدد أكبر من الناس بالخروج من منازلهم وسُمح لمزيد من الشركات بإعادة فتح أبوابها في الأسبوع الماضي على الرغم من أن معظم السكان لا يزالون قابعين إلى حد كبير في مجمعاتهم السكنية وتقتصر معظم المتاجر على خدمات التوصيل وحث مسؤولو شنغهاي على استمرار التحلي بالحذر السبت على الرغم من أن الغالبية العظمى من سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليوناً يعيشون في مناطق مصنفة على أنها أقل خطورة.وقال تشاو داندان نائب مدير لجنة الصحة ببلدية شنغهاي في مؤتمر صحفي: استخدموا الكمامات في الأماكن العامة ولا تتجمعوا، وحافظوا على التباعد الاجتماعي، وقد أظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً بينهم العديد من الأجانب يشربون ويرقصون في الشارع في منطقة وسط المدينة مساء الجمعة قبل أن تطلب منهم الشرطة العودة إلى منازلهم.وأظهر مقطع مصور آخر مجموعة في الشارع تردد أنشودة عاطفية تعود لعام 1985 بعنوان«غداً سيكون أفضل».(رويترز)

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