انقاذ رجل سقط داخل حفرة بعمق 7 أمتار في صلاح الدين (صور)

2022/05/28 | 15:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تأمين نقل المصاب إلى مستشفى الدور العام لإكمال العلاج.

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