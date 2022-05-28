الصحة العالمية: ارتفاع بعدد إصابات التهاب الكبد مجهول المصدر لدى الأطفال إلى 650 حالة

2022/05/28 | 15:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنّ هناك ما لا يقل عن 650 حالة من التهاب الكبد الحاد المفاجئ ومجهول المصدر لدى الأطفال الصغار، قيد التحقيق في 33 دولة، أي بزيادة حوالي 36 حالة عن آخر تحديث دولي، قبل نحو أسبوع.

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