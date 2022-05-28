النفط: العراق يخطط لتطوير قطاعات الإنتاج والطاقة النظيفة والاستثمار الأمثل للغاز

2022/05/28 | 15:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز – بغداد

بحث وزير النفط احسان عبد الجبار إسماعيل مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، السبت، آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة والمجالات الأخرى

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النفط، أن "وزير النفط احسان عبد الجبار إسماعيل التقى وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وجرى خلال اللقاء بحث افاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة والمجالات الأخرى".

وأكد إسماعيل، "عمق العلاقات التي تربط العراق وفرنسا، وأهمية توطيدها وتعزيز السلم المجتمع والاقليمي، والتأكيد على تقارب وجهات النظر بخصوص مستقبل الطاقة في العالم وضرورة موائمة خطط تعزيز طاقات الانتاج للنفط والغاز مع حاجة الدول المستورد ولا سيما الدول الكبيرة".

وأضاف، أن "العراق لديه خطط ومشاريع عديدة لتطوير قطاعات الانتاج وقطاع الطاقة النظيفة والاستثمار الامثل للغاز من خلال تعزيز التعاون المشترك مع الشركات العالمية المتخصصة"، متابعاً أن "العراق يعمل على زيادة الانتاج كمرحلة اولى (5) ملايين برميل باليوم بحلول العام 2025 و(8 ) ملايين برميل باليوم بحلول العام 2028".

وأشار الوزير، إلى "ضرورة التعاون في مجال الطاقة النظيفة خصوصاً أن فرنسا لديها سبق علمي في عدد من تقنيات وأساليب الطاقة، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسات العلمية الفرنسية في فتح جامعة فرنسية في بغداد والتأكيد على أهمية فتح مركز للتدريب وتطوير المهارات العالية في البصرة لأهمية ذلك في تعزيز خدمات المجتمع المحلي للحصول على فرص عمل".

من جانبها، عبرت وزيرة الخارجية الفرنسية عن "رغبة بلادها بتعزيز افاق التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة"، لافتةً إلى "أهمية التعامل مع بغداد في مجال صناعة النفط والغاز لعموم البلاد وأهمية الملف من الناحية الاستراتيجية وبما يحقق مصالح كافة الاطراف ضمن الدولة الفدرالية".

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