2022/05/28 | 15:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

حذّرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” اليوم السبت، من تعرّض الأرض لعاصفة نيزكية قد تكون الأقوى منذ سنين طويلة، خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن تكون أجزاء من المذنب المحتضر “SW3” مرئية في الولايات المتحدة وأجزاء من كندا، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وانقسم المذنب “SW3” الى أجزاء كبيرة في العام 1995، واستمر في التفتت أكثر منذ ذلك الحين، ويعد مسؤولاً عن شظايا الغبار التي تسبب تساقط الشهب المسماة “تاو هيرقيولدز“.

وتحدث زخات النيازك عندما تمر الأرض عبر أثر الحطام الذي خلفه مذنب أو كويكب، ويمكن التنبؤ بمعظم زخات النيازك، حيث تتكرر سنوياً عندما تعبر الأرض وفق مسار معين من الحطام، ومع ذلك، تمر الأرض أحياناً عبر كتلة ضيقة وكثيفة من الغبار الفضائي التي تتحول إلى آلاف من النجوم سريعة الحركة.

وتعرف تلك الظاهرة باسم “عاصفة النيزك”، وتوفر مشهداً رائعاً لمراقبي النجوم، وكان مراقبا الفلك الألمانيان أرنولد شواسمان، وأرنو آرثر واشمان، قد رصدا مذنب “SW3” للمرة الأولى في 1930، وبمرور الوقت أصبح هذا المذنب خافتاً للغاية، لكن في 1995 أصبح أكثر سطوعاً بنحو 400 مرة بشكل غير متوقع وكان مرئياً بالعين المجردة.

وتشير النمذجة الحاسوبية إلى أن شظايا مذنب “SW3” كانت تنتشر خارج مدارها مثل المجسات، ومع ذلك، فإن هذه الشظايا لا يمكن رؤيتها حتى تعبر مدار الأرض.

وبحسب وكالة “ناسا” فمن المقرر أن يعبر حطام النيزك مسار كوكبنا، في 31 أيار الجاري، وسيعتمد سطوع عاصفة النيزك على كمية الحطام التي ألقيت أمام مذنب “SW3” إن وجدت، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها الأرض مع حطام المذنب، منذ حدث تحطمه في 1995.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ناسا” تحذر من تعرّض الأرض لعاصفة نيزكية قوية الأسبوع الجاري) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ناسا” تحذر من تعرّض الأرض لعاصفة نيزكية قوية الأسبوع الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).