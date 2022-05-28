كربلاء: 1800 برج هاتف نقال آمن صحيا يعمل في المحافظة(فيديو)

2022/05/28 | 15:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية بيئة كربلاء المقدسة ان

ابراج الهواتف النقالة وشبكات

الانترنيت تعتبر آمنة من الناحية

الصحية ولا تشكل أي خطر على صحة

المواطنين، كونها تعمل بالاشعة

الكهرومغناطيسية غير المأينة.

وقال مدير بي

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