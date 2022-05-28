بالصور.. مصرع واصابة 11 شخصا في حادث سير مروع بكربلاء

2022/05/28 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء المقدسةافاد مصدر امني، اليوم السبت، بوفاة سبعة اشخاص واصابة اربعة اخرين بجروح مختلفة في حادث مروري بكربلاء.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "حادثاً مرورياً وقع على الطريق الرابط بين قضاء عين التمر ومركز محافظة كربلاء".واضاف ان "الحادث ادى الى وفاة سبعة اشخاص واصابة اربعة اخرين بجروح مختلفة".يذكر ان الطريق المذكور انفاً تتكرر فيه الحوادث المرورية بين الحين ولآخر.

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