"معكم معكم".. الزاملي يرد على الصدر بشأن قانون الأمن الغذائي

2022/05/28 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

رد النائب الاول لرئيس لمجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم السبت، على بيان الصدر بشأن قانون الأمن الغذائي.

وقال الزاملي في تغريدة على تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، "معكم معكم، لن نخذلكم أبداً وهذا عهد، معاً لتشريع القوانين المهمة، مجلس النواب ينتفض".

وقال مكتب الصدر في وقت سابق في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "صار لزاماً على مجلس النواب المحترم إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة الا وهو قانون الأمن الغذائي".

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