العراق وفرنسا يبحثان التعاون في مجالات الطاقة النظيفة واستثمار الغاز

2022/05/28 | 15:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم السبت، مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة واستثمار الغاز.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز/ ان “وزير النفط احسان عبد الجبار التقى، اليوم السبت، وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وجرى خلال اللقاء بحث افاق التعاون المشترك بين البلدين […]

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