"لم تكن تحقيقا".. باشليه ترد على انتقادات حول زيارتها إلى الصين

2022/05/28 | 15:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، السبت، إن زيارتها للصين لم تكن "تحقيقا"، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام انتقادات حول زيارتها لإقليم شينجيانغ.

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