حريق يأتي على مزارع للنخيل بمساحة 50 دونماً شمالي البصرة

2022/05/28 | 16:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق في مزارع للنخيل بمساحة 50 دونماً شمالي البصرة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “حريقاً كبيراً اندلع في مزارع للنخيل بمساحة 50 دونما بقضاء الصادق شمالي محافظة البصرة، ما أسفر عن إصابة شخصين”.وأضاف المصدر ان “الحريق التهم أكثر من 1000 نخلة، فيما تمكنت فرق الدفاع […]

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