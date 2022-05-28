بشكل مضحك.. هاري ستايلز يصور فيديو موسيقي بـ300 دولار مع جيمس كوردن

2022/05/28 | 16:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخرج جيمس كوردن، مقدم برنامج The Late Late Show، مقطع فيديو موسيقي مخصص مع نجم البوب هاري ستايلز.حاول الثنائي إنتاجه بمبلغ 300 دولار وفي غضون ثلاث ساعات في شقة عشوائية في نيويورك.

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