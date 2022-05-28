2022/05/28 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عكست البنوك التجارية الأردنية قرار البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات سياسته النقدية، من القروض والتسهيلات المقدمة للأفراد والمؤسسات، وبنسب متفاوتة تراوحت بين 5 و10%، وذلك حسب قيمة القرض ومدته وتفاصيل العقد بين البنك والعميل، حسبما أفاد مقترضون.

ومع حلول نهاية أيار الجاري، وبدء تسديد الأقساط الشهرية، تفاجأ مقترضون بحجم الارتفاع على قيمة القرض، مما شكل أعباء مالية إضافية على المقترضين، خاصة صغار المقترضين الذين لا تتحمل دخولهم المحدودة تكاليف إضافية.

ووفق بيانات رسمية، فإن هناك مليونا و170 ألف مقترض من البنوك التجارية “قروض الأفراد” خلال عام 2020، وتشكل نسبة المقترضين الذكور 81% من إجمالي المقترضين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقترضين الأردنيين في ورطة البنوك .. بنوك أردنية ترفع قيمة القروض بنسبة 10%) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المقترضين الأردنيين في ورطة البنوك .. بنوك أردنية ترفع قيمة القروض بنسبة 10%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).