2022/05/28 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر شاب في مقتبل عمره انتحر باحراق نفسه في منزله قرب بعقوبة، ووفق التحقيقات الأولية ان الشاب تعرض الى ضغط نفسي قوي مؤخرا بسبب اخفاقه في الدراسة

ظهرت المقالة بسبب اخفاقه في الدراسة..



شاب ينتحر حرقا في ديالى أولاً على ايرث نيوز.

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