النقل تعلن تخصيص ملياري دولار لمشروع القطار المعلق

2022/05/28 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، السبت، عن تخصيص ملياري دولار في الموازنة لمشروع القطار المعلق.

وقال الشبلي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "وزارة النقل وبعد أن أحيل هذا المشروع إليها طلبت إدراجه في موازنة العام 2021 وتم إدراج هذا المشروع"، لافتاً الى أنه "تم تخصيص 50 مليون دولار للمشروع في موازنة العام 2021، وأن الوزارة لم تستطع تنفيذ المشروع".

وأوضح أنه "تم إدراج المشروع في موازنة العام 2022 وتم تخصيص مبلغ ملياري دولار من قبل وزارة المالية"، مشيراً الى أن "الوزارة تنتظر تصديق الموازنة لغرض البدء بتوقيع العقد".

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