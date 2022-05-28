ضبط (3) حاويات تحتوي (مادة المعسّل)

2022/05/28 | 16:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد المتحدث الرسمي بإسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، اليوم السبت، ضبط 6 حاويات تحتوي (مادة المعسّل) الممنوع من الإستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، معدّة للتهريب”.

وأكد القيسي في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه، “تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى القضاء”.

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