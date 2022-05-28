القبض على متهم هارب محكوم بالإعدام لمرّتين غيابياً في بابل

2022/05/28 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، القبض على متهم محكوم غيابياً بالإعدام لمرّتين عن جريمة قتل إرتكبها ضمن محافظة مجاورة هارباً لبابل.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن مفارز أمنية تابعة لقسم شرطة قضاء القاسم ومكتب أمن الأفراد تمكنت من إلقاء القبض على متهم محكوم غيابياً بالإعدام لمرّتين وفق المادة (406) من قانون العقوبات عن جريمة قتل لشخصين إرتكبها ضمن محافظة مجاورة هارباً لبابل ومتخفي بهوية أحوال مزورة".

وأضافت، أن "عملية القبض تمت بكمين أمني مُحكم بالإستناد الى معلومات استخبارية دقيقة ضمن قاطع المسؤولية الجنوبي، ليتم إتخاذ الإجراءات الأصولية بحقه تمهيداً لتسليمه الى جهة الطلب وفق السياقات القانونية لينال جزاءه العادل".

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