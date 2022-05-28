أمر ديواني يعفي محافظ بابل حسن منديل من منصبه (وثيقة)

2022/05/28 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

أعفى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، محافظ بابل وكالة حسن منديل من منصبه.

وجاء في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "رئيس الوزراء اعفى محافظ بابل وكالة حسن منديل من منصبه، والابقاء عليه بمنصب نائب المحافظ".

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