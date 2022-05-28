لا استقلال دون الإشراف على الإقتصاد - الطاهر المعز

2022/05/28 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز هايتي- الدُّيُون البَغيضة، نموذج من النّهب الإستعماري تُهيمن الجامعات والمُؤسسات الأكاديمية الأمريكية والأوروبية على نشر وترويج مجمل البُحُوث والدّراسات في كافة المجالات، وهي دراسات مُوَجّهة شَكْلاً ومُحْتَوى لخدمة مصالح الدّول الإستعمارية وشركاتها ومصارفها، ولذلك فإن قلة من الباحثين والمتخصصين يستحضرون آلية إفقار بلاد "الجنوب" من خلال تكْبِيلِها بالديون الخارجية، وبالتّالي فإن قلة من ......





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